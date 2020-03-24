Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила мнение о возвращении в спорт олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Слуцкая не может ответить за Загитову, поскольку у той есть своя команда и представления о будущем.

Слуцкая отметила, что Загитова попробовала себя в новом амплуа. Поэтому, если в начале следующего сезона она поймет, что ей захочется вновь ощутить вкус победы и адреналин, то она вернется.

«Если есть захочется ощутить вкус борьбы, тот адреналин, который сопровождает тебя во время выступлений, и у нее будут силы и желание, и она поймет, что ничем не уступает действующим спортсменкам, то она вернется. Если она этого в себе не почувствует, то останется в той стезе, в которой находится сейчас», — сказала Слуцкая в интервью Марии Командной в программе COMMANDOS.

Слуцкая считает, что Загитова должна принять это решение вместе со своим тренерским штабом и родителями.