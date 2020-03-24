Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с агентом Жорже Мендешом оказали финансовую помощь трем больницам интенсивной терапии Лиссабона и Порту. В этих клиниках лечится пациенты, заражённые коронавирусом.

По информации JuveFC, сумма перечислений составила более одного миллиона евро. За это новые отделения интенсивной терапии в одной из больниц Порту будет названа в честь Роналду и Мендеша.

Отметим, что Роналду находится на карантине в Португалии. У трех партнёров португальца по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса умерло более 16 тыс. человек.