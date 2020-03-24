Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил свое отношение к переносу Олимпийских игр на 2021 году. Напомним, власти Японии согласовали с МОК перенос Игр из-за ситуации со вспышкой коронавируса.

Матыцин заявил, что Минспорта России с уважением принимает решение о переносе Олимпиады в Токио. Министр спорта РФ выразил надежду, что данное решение позволит сохранить целостность спорта и олимпийского движения.

«В условиях неопределённости, связанной с развитием пандемии COVID-19, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей. Здоровье и безопасность людей — главный приоритет для всех», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Матыцин заверил, что Министерство спорта РФ будет находится в оперативном контакте с ОКР и спортивными федерациями. В ближайшее время будет разработан план дальнейших действий по обеспечению учебно-тренировочного процесса российских спортсменов в этой ситуации.