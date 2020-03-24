Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, как убивает время, находясь на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

Смолов рассказал, что тренируется дома — выполняет назначенную программу. Также футболист много времени проводит за компьютером.

«В CS играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? Карантин продлили до 15 апреля, в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами», — сказал Смолов в эфире инстаграма.

Также Смолов отметил, что можно гулять с собаками — нужно специальное разрешение. «Так, обстановка нормальная — 22 градуса, океан, солнце», — отметил Смолов.

Напомним, Смолов перебрался в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. Нападающий уже успел отличиться голом в ворота мадридского «Реала».