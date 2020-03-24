Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил с эмоциональным обращением, в котором призвал власти Ирландии полностью закрыть страну, чтобы противостоять пандемии коронавируса.

Макгрегор обратился в своем послании в инстаграме к президенту страну и к министру здравоохранения, которых очень уважает. По мнению бойца, закрытие страны должно начаться уже сейчас и промедление недопустимо. Ирландец призывает принять жесткие меры, какие были приняты и сработали в ряде других стран.

«Привет, Ирландия! Мне бы хотелось обратиться к нации. Ко всей Ирландии. Хочу обратиться к президенту страны, к министру здравоохранения, которых я очень уважаю.

Настало время полного локдауна, и страна к этому готова. Это моё предложение властям, и я молюсь, чтобы оно было принято. Давай же, Ирландия, Давай же, мир. Стоим вместе. Полное закрытие. Да благословит всех нас Господь», — призвал Макгрегор в своем видео в инстаграме.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек.