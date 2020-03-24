Нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел в прямой эфир инстаграма, в котором пообщался с подписчиками. Форвард рассказал, чем занимается во время карантина и среди прочего упомянул, что нападающий Александр Кокорин зовет его в «Сочи».

«Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка», — заявил Смолов.

Также Федор заметил, что в «Сельте» все было прекрасно вплоть до момента наступления коронавируса. Нападающий отметил, что сейчас к нему домой привезли велосипед и он крутит педали. Кроме того, Смолов поинтересовался у подписчиков, каким, по их мнению, будет мир после карантина, локдауна, закрытия границ и всего, что происходит сейчас.

Отметим, что Смолов находится в «Сельте» на правах аренды. Права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву».