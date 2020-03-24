Бывшая российская гимнастка Светлана Хоркина выразила свое отношение к переносу Олимпийских игр 2020 года. Власти Японии вместе с МОК решили, что Олимпиада пройдет в 2021 году.

Хоркина считает, что это решение правильное, исходя из того, что жизнь у каждого одна. Нельзя рисковать здоровье большого количества людей.

По мнению Хоркиной, все произошло потому, что нельзя было обижать России и отечественных спортсменов. Бывшая спортсменка упомянула гимн страны, согласно которому российскую землю хранит бог.

«Сейчас разносится такая серьёзная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передёргивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание», — считает Хоркина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что теперь Игры в Токио пройдут не раньше 2020 года.