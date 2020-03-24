Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу громкого заявления двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях Светланы Хоркиной по ситуации с переносом Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса. Та считает, что «это божье наказание» — не нужно было трогать Россию

Губерниев обратился к Хоркиной с вопросом в своем телеграм-канале: «А отмена ЧМ по хоккею и ЧЕ по футбол это тоже наказание? Здесь тоже кто-то обижал святую Русь?»

Олимпийские игры в Токио теперь должны пройти в 2021 года. Об этом договорились власти Японии и президент МОК Томас Бах. Решение связано с пандемией коронавируса, которая в настоящее время гуляет по планете. Ожидается, что Олимпиада состоится не позже лета следующего года.