Журнал Esquire отметил российскую фигуристку Александру Трусову в качестве одного из 12 «апостолов» нашего времени. Журнал ежегодно отбирает 12 людей из разных сфер, кто по мнению редакции двигает свою нишу вперед. Трусову определили на роль «апостола» спорта.

В профайле спортсменки написано, что юная фигуристка прыгает как никто другой. Трусова уже вписала имя в Книгу рекордов Гиннесса, «но чтобы выиграть главную награду в жизни любого спортсмена, ей нужно победить систему, которая ее же и воспитала».

Помимо Трусовой в число «апостолов» вошли музыкант Шарлот, актер Бористов, театральный режиссер Привалова, комик Сабуров и другие известные люди.

Напомним, в завершившемся сезоне Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной флип. Россиянка выиграла два этапа Гран-при и завоевала бронзовые медали Финала Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы.