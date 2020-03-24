Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что один из испанских клубов желает подписать нападающего «Зенита» Александра Кокорину. Тот сейчас неплохо выступает за «Сочи» на правах аренды.

Орлов убежден, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт — это только первый запрос, будут и другие. В том числе из-за рубежа.

«Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения», — заявил Орлов в своём блоге в социальной сети ВК.

Орлов считает, что ситуация очень сложная: Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но только до июля, а дальше станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, как и другие клубы. Орлов вопрошает — что же предложит «Зенит».