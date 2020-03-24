Петербургский пилот «Формулы-2» Роберт Шварцман рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», как тренируются гонщики в период пандемии из-за вспышки коронавируса. По словам пилота, ситуация сильно изменила его действительность.

Шварцман отметил, что изначально должен был жить и тренироваться в Италии, но на данный момент находится дома. У спортсмена есть тренировки, в том числе дистанционно по физподготовке — с физиотерапевтом из Англии, с которым они каждый день разговаривают по видеосвязи.

В данный момент у гонщика есть неопределенность из-за отмены соревнований. Были запланированы гонки, одна из которых так и не состоялась. Шварцман подозревает, что до июля ничего не будет.

Также гонщик отметил, что сейчас имеется неопределенность из-за отмены соревнований.

«Как говорят сейчас, до июля ничего не будет. В связи с этой ситуацией я не знаю, что делать, потому что в мире творится бардак. Очень обидно, что я не еду на гонки. Прекрасно понимаю, что в мире все хуже, чем у нас. Вся эта ситуация очень негативна».

Спортсмен надеется, что в ближайшее время найдут лекарство от этого вируса, и все начнет возвращаться на прежние рельсы. Шварцман старается проводить время с друзьями в Петербурге, чтобы отвлечься от проблем, а также отдыхает с семьей.