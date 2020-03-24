Мэтр телевизионного цеха, первый режиссер спортивных трансляций на Ленинградском телевидении Эрнест Наумович Серберенников в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделился воспоминаниями о причинах, по которым в прежние времена останавливали спортивные соревнования.

Это происходило по политическим причинам, погодным катаклизмам или поведению болельщиков. По словам режиссера, в 1980 году была ситуация с политической дискредитацией Игр в Москве, когда американцы и их союзники отказались приехать на Олимпиаду из-за войны в Афганистане.

Также Серебренников вспомнил единственный матч в Ленинграде, который могли отменить из-за наводнения, а в итоге отменили из-за поведения болельщиков, которых не устроил вратарь.

В Ленинграде я помню только один матч, который отменили, потому что воды было если не по колено, то была такая история. Был матч не доигран, когда была драка. Когда выскочили болельщики, которых не устроил наш вратарь.

«Вратарь в данном случае играл не так, как им показалось нужно. Болельщик выскочил, решив показать, как надо стоять в воротах. За ним побежали милиционеры. Народ был за болельщиков, не за милиционера. Началось столкновение такое», — вспоминает Серебренников.

Также режиссер вспомнил, как Лаврентий Павлович Берия в другое время вызвал к себе кандидата в сборную СССР Маргания упал в столкновении и сломал руку. Берии отвечали, что это была такая погода.

«Отменить плохую погоду. А кто придумал: матч состоится при любой погоде?», — говорит он. «Ну, люди». «Так вот люди и отменят». С тех пор перестали печатать «матч состоится при любой погоде». Мы всегда были уверены, что мы победим. Впрочем, я, переживший достаточно многое, уверен, что мы победим и сейчас», — заявил Серебренников.