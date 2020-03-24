Нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Зубков сделал шикарный подарок на день рождения своей жене Марии. Форвард преподнес супруги красный автомобиль «Порше» стоимость 15 миллионов рублей.

«С Днём Рождения меня! Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь», — отреагировал девушка на своей странице в инстаграме.

Пара не так давно сыграла свадьбу. Избранница Зубкова ранее состояла в законных отношениях с певцом из группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлоновым (Рыжим).

Зубков, перешедший в «Зенит» перед началом текущего сезона, посвятил пост жене в инстаграме, но никак не афишировал данный подарок.