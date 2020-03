View this post on Instagram

Всем привет! Даже если многие из вас работают «на удаленке», а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья. Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив. Уверен, скоро вирус отступит, и мы снова заживем полной жизнью! Всем здоровья и отличного настроения!