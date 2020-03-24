Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин опубликовал пост в инстаграме, в котором посоветовал почаще выходить на свежий воздух даже в ситуации пандемии коронавируса.
По словам Шипулина, даже если многие работают на удаленке или кто-то самоизолировался из-за коронавируса, не стоит забывать, что порт и свежий воздух являются залогом здоровья.
«Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив», — написал Шипулин.
Бывший биатлонист уверен, что скоро вирус отступит и мы снова заживём полной жизнью. Депутат пожелал всем здоровья и отличного настроения. — написал Шипулин.
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Всем привет! Даже если многие из вас работают «на удаленке», а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья. Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив. Уверен, скоро вирус отступит, и мы снова заживем полной жизнью! Всем здоровья и отличного настроения!
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