МОК совместно с властями все же перенес Олимпийские Игры на 2021 год из-за коронавируса. Вернувшийся в Петербург из Испании Максим Астафьев заразился COVID 19. Эти и другие новости вторника — в дайджесте Nevasport.

Олимпиада не состоится в августе этого года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах согласился на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Точные новые даты летних Олимпийских игр в Токио будут известны позднее. Согласно плану, игры должны были состояться в Токио с 24 июля по 9 августа, однако в дело вмешалась пандемия коронавируса.

Кокорина выбрали лучшим игроком марта в РПЛ

Российский форвард «Сочи» Александр Кокорин был выбрал лучшим игроком месяца в Российской Премьер-лиге. Как сообщает официальный «Твиттер» РПЛ, за Кокорина проголосовали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Футболист в марте провел четыре матча за новый клуб, за который он выступает на правах аренды. За это время он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Макгрегор призвал закрыть границы Ирландии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил с эмоциональным обращением, в котором призвал власти Ирландии полностью закрыть страну, чтобы противостоять пандемии коронавируса. По мнению бойца, закрытие страны должно начаться уже сейчас и промедление недопустимо. Ирландец призывает принять жесткие меры, какие были приняты и сработали в ряде других стран.

Мозякин станет свободным агентом

Легендарный российский нападающий Сергей Мозякин не будет подписывать новый контракт с магнитогорским «Металлургом». В клубе предложили контракт Мозякину, но он не принял условия. Напомним, Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ. В 793 матчах в его активе 897 (201+665) очков.

«Локомотив» ушел на карантин

Московский «Локомотив» официально огласил свое решение — команда Юрия Семина уходит на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Все тренировки команды на базе в Баковке отменены. Как говорится на официальном сайте клуба, футболисты «железнодорожников» будут поддерживать форму в домашних условиях.

Футболист «Ленинградца» Астафьев заразился коронавирусом

В данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице. Ранее Максим Астафьев вместе с «Ленинградцем» вернулся с тренировочных сборов в Испании, где вспышка коронавируса обрела агрессивную форму. Астафьев выступал за «Зенит» с 2001 по 2004 годы.