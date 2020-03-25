Ледовый дворец в Мадриде будет перепрофилирован в морг для скончавшихся от коронавирусной инфекции. Власти города приняли данное решение в связи с тем, что крематории на данный момент перегружены.

Как сообщает El Espanol, похоронные бюро Мадрида не справляются с нагрузкой, так как у рабочих не хватает защитных костюмов и медицинских масок. Неподалеку от Ледового дворца расположен временный госпиталь для зараженных коронавирусом.

Напомним, Испания находится на втором после Италии месте по числу заболевших COVID-19. По последним данным зафиксировано 40 тысяч случаев заражения, около трех тысяч человек погибли.

Ранее стало известно, что стадион чемпионата мира в Бразилии будет переделан под временную больницу для зараженных.