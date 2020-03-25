Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, сдавшим положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Всю последнюю неделю я провёл в самоизоляции, следовал рекомендациям врача, заботился о себе», — написал Уайлд в своем микроблоге в «Твиттере».

Спортсмен призвал все оставаться дома и заботиться о своей семья, чтобы помешать распространению вируса.

Напомним, в феврале Уайлд одержал победу на турнире АТР в Сантьяго, для 20-летнего бразильца этот титул стал первым в карьере.

Теннисный сезон приостановлен до 8 июня. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 424347, из них 18995 человек погибли, 106372 — выздоровели.