Турнир UFC 249, в главном бою которого должны встретиться россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, может состояться во Флориде (США).

Об этом сообщил журналист MMAFighting Стивен Марокко в своем микроблоге в «Твиттере». Он утверждает, что руководство UFC проводит переговоры с муниципалитетом Флориды. Этот вариант является преимущественным, однако в качестве альтернативы рассматриваются и другие регионы — Орландо, Тампа и Джексонвилл.

Напомним, поединок запланирован на 18 апреля 2020 года. Он должен был состояться в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса власти запретили проведение спортивных мероприятий.

Ранее глава промоушена Дана Уайт сообщил, что знает, где состоится поединок, но пока не готов рассказать всем.