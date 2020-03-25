Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал, как команда готовилась к чемпионату мира-2020 в Антхольце. Россиянки не смогли завоевать ни одной награды.

По словам Гурьева, команда готовилась вместе со сборными Чехии, Германии и Швеции. Первая неделя была посвящена восстановлению после гонок на Кубке мира, вторая — интенсивной работе. Тренер отметил, что команде не пошло на руку то, что чемпионат мира проходил на высоте 1600 метров.

Гурьев объяснил, что на сборе в Риднау все стреляли чисто, поэтому не ожидали ошибок на чемпионате мира.

«Подходили к чемпионату миру с пониманием, что со стрельбой проблем нет. Все классно, патроны есть, а потом после промахов оказались прибитыми. В пасьюте уже отошли», — заявил Гурьев, слова которого приводит РИА «Новости».