Президент итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро считает, что сезон-2019/20 необходимо завершить досрочно.

«Сезон надо завершать. Команды, которые лидируют в Серии В, надо поднять в Серию А — у „Беневенто“ 69 очков, несправедливо было бы оставлять их во втором дивизионе. Что касается чемпионского титула, то его надо оставить неразыгранным», — заявил Ферреро, слова которого приводит Football Italia.

Он объяснил, что продолжать сезон нельзя, так как он продлится до августа: с 4 апреля по 4 мая спортсмены будут готовиться, затем доигрывать оставшиеся 12 туров. По мнению Ферреро, это помешает подготовке к следующему сезону, поэтому лучше сразу задуматься о нём.

Напомним, итальянский чемпионат был приостановлен после 26 тура. На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Ювентус», «Сампдория» идет на 16-м месте.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 424347, из них 18995 человек погибли, 106372 — выздоровели.