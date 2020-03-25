Швейцарский лыжник Марк Пралонг показал, как тренируется во время карантина из-за коронавируса. Спортсмен делал приседания, подняв живого телёнка, однако произошел конфуз: животное сходило в туалет прямо ну руках у Пралонга.

Лыжник рассказал об этом в историях своего «Инстаграма».

Напомним, лыжный сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 424347, из них 18995 человек погибли, 106372 — выздоровели.