Несколько лыжниц сборной Швеции хотят покинуть команду: их не устраивает работа национальной федерации.

Как сообщает Expressen, спортсменки недовольны атмосферой в команде, а также тем, как проходит планирование сборов и тренировки. Имена лыжниц, которые хотят уйти из сборной, не называются.

Известно, что команду точно покинут тренеры мужской команды Маттиас Нильссон и Фредрик Ууиситало. Также подать в отставку может медицинский штаб, возглавляемый Магнусом Оскарссоном.

Ранее Стина Нильссон, решившая продолжить карьеру в биатлону, сообщала, что одной из причин её ухода стала отставка тренера Рикарда Гриппа, который был уволен в марте прошлого года.