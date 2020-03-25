Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что сборную России не допустят до Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на 2021 год.

Комментатор напомнил, что ранее команду отстранили на четыре года за манипуляции с данными московской лаборатории.

«Олимпиада-2020 в Токио перенесена на год! Однако с чего мы взяли, что сборная России туда поедет? Нас же отстранили за манипуляции с антидопинговой лабораторией, впереди апелляции и т. д.!» — написал Губерниев в своем канале в телеграме.

По его мнению, в лучшем случае россияне получат индивидуальный допуск и возможность выступать в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна.

Напомним, решение о переносе Олимпиады на 2021 год было принято во вторник, 24 марта. Причиной стала пандемия коронавируса, от которого погибли уже почти 19 тысяч человек.