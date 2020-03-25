Летнее трансферное окно может быть продлено до января 2021 года.

Как сообщает The Telegraph, ФИФА готова обсудить данный вопрос с клубами. Данное решение должно помочь клубам восстановить баланс бюджета после приостановки множества турниров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Руководители некоторых клубов уже одобрили эту идею. Ожидается, что многие команды не смогут позволить себе крупные трансферы в ближайшее окно, так как пандемия коронавируса стала причиной серьёзных финансовых потерь.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 424347, из них 18995 человек погибли, 106372 — выздоровели.