Летнее трансферное окно может быть продлено до января 2021 года.
Как сообщает The Telegraph, ФИФА готова обсудить данный вопрос с клубами. Данное решение должно помочь клубам восстановить баланс бюджета после приостановки множества турниров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Руководители некоторых клубов уже одобрили эту идею. Ожидается, что многие команды не смогут позволить себе крупные трансферы в ближайшее окно, так как пандемия коронавируса стала причиной серьёзных финансовых потерь.
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