Игорь Бушманов, адвокат российского футболиста Павла Мамаева, объяснил, каких результатов можно добиться по итогам заседания Второго кассационного суда, запланированного на 20 апреля.

По словам Бушманова, из приговора Мамаеву, а также братьям Александру и Кириллу Кокориным и Александру Протасовицкому могут исключить несколько статей. Тогда наказание, которое они уже понесли, будет признано несправедливым. Таким образом, фигуранты дела смогут получить право на реабилитацию.

В частности, можно будет доказать, что Мамаев не имел отношения к эпизоду, когда чиновник Денис Пак получил удар стулом по голове.

«Мамаев непричастен, данный эпизод должен быть исключен, а Павел — оправдан», — заявил Бушманов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Адвокат подчеркнул, что речь идет не только о невиновности Мамаева, но и обо всех фигурантах дела о двух драках в центре Москвы. Например, нет оснований обвинять Кокориных и Протасовицкого в избиении Соловчука, так как телесные повреждения ему нанес Мамаев.