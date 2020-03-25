Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал перенос летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

«Такое чувство, что все мы, человечество идет по очень темному тоннелю. И мы хотели и хотим, чтобы олимпийский огонь стал светом в конце этого темного тоннеля», — заявил Бах в интервью японскому телеканалу NHK.

Он подчеркнул, что на фоне распространения коронавируса вопрос встал не о том, сможет ли Япония принять соревнования, а о том, готов ли мир участвовать в Олимпийских играх.

Напомним, Игры в Токио стали первым в новейшей истории случаем переноса Олимпиады. Изначально соревнования должны были пройти в период с 24 апреля по 9 августа. Турнир решили перенести, так как спортсмены не имеют возможности готовиться к соревнованиям из-за пандемии коронавируса.