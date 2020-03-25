Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, какими качествами необходимо обладать, чтобы выиграть Кубок мира.

«Сейчас биатлон пришел к тому, что лидер должен быть идеальным во всем. Это раньше ты мог проскочить к победе только с быстрым ходом», — заявила Сливко, слова которой приводит «Тюменская арена».

Россиянка объяснила, что раньше можно было выиграть гонку только благодаря скорости на дистанции, однако теперь сложно бороться за призы с ошибками на стрельбе. Она также призналась, что старается брать пример с итальянской биатлонистки Доротеи Вирер.

«Что касается Вирер, для меня она – пример. Доротея нравится мне как спортсменка, я слежу за ней и болела в споре за Кубок мира как раз за нее», — сказала Сливко.

Она добавила, что Вирер всегда работает стабильно и четко, как на тренировках, так и на соревнованиях. На стрельбе Доротея всё делает быстро и без страха, к тому же показывает скорость на трассе, объяснила Сливко.