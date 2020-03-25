Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова показала, как тренируется во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

«Сейчас, когда нет возможности тренироваться в спортивных комплексах со специальным оборудованием, приходится поддерживать форму в домашних условиях», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме». Она поддержала флэшмоб #playinside от Nike.

Напомним, тренировки на катке в «Хрустальном» приостановлены до 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 424347, из них 18995 человек погибли, 106372 — выздоровели