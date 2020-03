View this post on Instagram

Сейчас, когда нет возможности тренироваться в спортивных комплексах со специальным оборудованием, приходится поддерживать форму в домашних условиях💪🏻 И всех вас я тоже призываю не прекращать тренировки, заниматься дома и добиваться поставленных целей!🏅🧘🏽‍♀️🤸🏽‍♀️ «Тренируйся дома — играй за весь мир!» #playinside #playfortheworld #justdoit