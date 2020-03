Ильиных рассказала, как начала делать макияж и кудри перед родами

View this post on Instagram

Мне много вопросов задают в Директ про роды в США. Я подумала и решила в нескольких постах поделиться своим опытом и ,возможно, полезной информацией для будущих мам 🤰. Как вы думаете,какая реакция у беременной девушки, у которой в полном объёме отошли воды? Я в этот момент однозначно решила привести свои волосы и лицо в порядок 😅 Хороший макияж, красиво уложенные кудри — это самое то, чтобы поехать в госпиталь и встретиться там с самым любимым мужчиной в моей жизни — с моим сыном. Реакция Сергея выглядела тоже вполне себе обычной, когда он услышал о том, что сегодня я, кажется… буду рожать. 🤷🏻‍♀️ Действительно, что такого необычного? Самое время пойти и сделать балетный класс 😁 И только моя мама, по всей видимости умудрённая опытом, бегала по нашим апартаментам, не до конца веря в суть происходящего, звонила моему любимому доктору @doctor_maslyak_official и моей наилюбимейшей доуле, по совместительству руководителю @rodi.v.miami агентства APS. ❤️ Доктор и Доула в госпитале меня ожидали уже через 20 минут после маминого звонка. Мы же приехали туда спустя три часа… Когда меня встретили в госпитале, то спросили : «Ты рожать или на дискотеку?»😂 P.S. Кстати, фото сделаны перед самым выездом в госпиталь❤️ Продолжение следует…