Ильиных рассказала, как начала делать макияж и кудри перед родами

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных рассказала, как готовилась к рождению первого ребенка. В январе фигуристка стала мамой мальчика, которому дали имя Мир.

На своей странице в «Инстаграме» Ильиных решила опубликовать серию постов о родах в США.

«Как вы думаете,какая реакция у беременной девушки, у которой в полном объёме отошли воды? Я в этот момент однозначно решила привести свои волосы и лицо в порядок», — написала Ильиных. Она добавила, что прежде всего решила сделать макияж и кудри для встречи с сыном.