В отсутствие многих спортивных соревнований у любителей ставок нет большого выбора для выполнения прогноза. Сегодня в центре внимания Nevasport — шахматы, где продолжается турнир претендентов на мировую шахматную корону, а также матч Лиги Про по теннису, который проходит в Москве.

Обозреватель «Рейтинга букмекеров» Дмитрий Спирин анализирует турнир в Екатеринбурге. В партии между Максимом Вашье-Лагравом и Яном Непомнящим видится равенство. Непомнящий на старте недели одержал очередную победу белым цветом над Дином Лижэнем и отрыв российского гроссмейстера от второго места подрос до расстояния в целую победу. Это весьма серьезный задел, чтобы добиться матча с Магнусом Карлсеном.

Победа Вашье-Лаграва позволит ему Непомнящего догнать. Тем более, французский гроссмейстер неплохо играл против Яна – пять побед в «классике», одно поражение и семь ничьих. Спирин предполагает, однако, что текущая форма Непомнящего позволит ему не проиграть эту важную партию.

В другой партии Аниш Гири сойдется с Александром Грищуком. По словам Спирина, москвич регулярно залезает в цейтнот, после чего попадает в худшие позиции, но всегда спасается. В очных встречах с голландцем у Грищука чуть хуже – два поражения, одна победа и 11 ничьих. Спирин считает, что в этой партии победит дружба.

В еще одной партии китаец Дин Лижэнь будет противостоять Кириллу Алексеенко. После шести туров эти шахматисты делят последнее место. Для Дина, который являлся одним из фаворитов, это большое разочарование. Спирин предполагает, в отсутствие шансов на победу в соревновании китаец будет играть в свое удовольствие и ради призового фонда. Здесь нам предлагают поставить на Дина с нулевой форой.

Гандикапер Александр Сулимов предлагает обратить внимание на матч Михаила Ястребова и Глеба Якубы в Лиге Про по теннису. По словам Сулимова, оба имеют приблизительно равный уровень игры, однако в противостоянии букмекеры дают сравнительно небольшой тотал 19,5. Капер предполагает, что этот тотал будет пробит. Аргумент – то, что 20 очков на двоих набирается даже по итогам двух сетов. Есть и минус ставки – третий сет в данном турнире играется как супер тай-брейк до десяти очков, а контора считает его за один гейм. Тем не менее, Сулимов предлагает заиграть данный тотал.