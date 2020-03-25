Российский фигурист Александр Самарин рассказал, что планировал болеть за соотечественников Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна на чемпионате мира, который должен был пройти в Монреале. Турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

Самарин затруднился объяснить, с чем связан упадок российского мужского катания. Он напомнил, что раньше был период, когда у России было много сильных одиночников, но в женском катании, напротив, были проблемы. По его мнению, сейчас мужское катание в стране возвращает свои позиции.

Самарин подчеркнул, что никого не удивила победа россиянина Андрея Мозалева на чемпионате мира среди юниоров.

«Дружу с Димой Алиевым, рад его победе на чемпионате Европы. Собирался болеть за него и Артура Даниеляна на чемпионате мира. Лежа на диване – это не так-то и сложно было бы делать», — сказал Самарин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Спортсмен уверен, что россиянам по силу навязать борьбу мировым лидерам — Юдзуру Ханю и Нейтану Чену.