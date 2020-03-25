Самым ожидаемым событием марта должен был стать чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, но пандемия коронавируса сделала своё дело — как и все остальные соревнования, турнир был отменен. Сегодня американский журналист Филипп Херш рассказал, что в ISU по-прежнему рассматривают вариант с переносом чемпионата на осень.

Nevasport объясняет, почему это не очень хорошая идея

Как выйти на пик формы к осени и нужно ли это

Если за один сезон будут проводиться сразу два чемпионата мира, возникнет вопрос: стоит ли возводить один из них в приоритет или нужно подходить к обоим турнирам в полной готовности? После чемпионата Европы, который трио Тутберидзе хоть и выиграло, но провело не совсем чисто, хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил: не было задачи вывести спортсменок на пик формы в январе, это нужно сделать к чемпионату мира.

Если турнир состоится осенью, то пик формы понадобится уже на старте сезона. Затем кондиции нужно будет удержать, чтобы не провалить чемпионат России и вновь отобраться в сборную, после чего ещё один пик потребуется непосредственно на второй ЧМ.

Есть риск «сломать» лидеров в предолимпийский сезон

Если Трусова, Косторная и Щербакова начнут бороться за два чемпионата мира сразу, на них свалится колоссальная нагрузка. Сейчас, во время карантина, они теряют форму, тренируясь в домашних условиях. Летом им придется наверстать упущенное, поставить новые программы и подготовиться к чемпионату мира.

На то, чтобы расслабиться после турнира, времени не будет, а постоянная нагрузка чревата травмами, особенно когда речь идёт о четверных прыжках. Тренировавшаяся на износ Евгения Медведева потеряла большую часть олимпийского сезона из-за стрессового перелома, исполняя только тройные прыжки. Что говорить о девочках, ежедневно тренирующих квады?

Какие программы исполнять?

В новый сезон фигуристы войдут с новыми программами, но как быть с чемпионатом мира? Какие исполнять программы — новые или старые? Возвращение к прошлогодним постановкам по ходу только что стартовавшего сезона выглядит довольно нелепой идеей. Но и катать два чемпионата мира с одинаковыми программами — тоже не самая привлекательная затея. Будет ли такой турнир интересен и зрителям, и самим спортсменам?

Лидеры не успеют смениться

Если Трусовой, Косторной и Щербаковой удастся сохранить форму до чемпионата России, то осеннее первенство планеты станет лишь репетицией весеннего. Как в России, так и в мире лидеры останутся прежними — зрители дважды увидят борьбу трио Тутберидзе с Рикой Кихирой и кореянкой Ю Ён.

В отборе на главные старты в борьбу, конечно, могут вклиниться Медведева и Туктамышева, но ТЩК в любом случае останутся в роли фаворитов, противостоять которым почти невозможно.

В свете всех вышеназванных причин отмена чемпионата мира кажется более логичным и правильным вариантом, нежели его перенос на осень, который пойдёт в ущерб всему последующему сезону.