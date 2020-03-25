Португальский форвард Криштиану Роналду намерен покинуть туринский «Ювентус». По информации Diario Gol, в португальце заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Как отмечается, оба клуба уже сделали ему предложение.

Отметим, что Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 годы. Теперь возможное возвращение португальца в стан «красных дьяволов» возможно, если английский клуб пробьется в Лигу чемпионов.

За «ПСЖ», в свою очередь выступает бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес.

Напомним, Криштиану перебрался в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. Соглашение 35-летнего португальца завершается 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду составляет € 75 млн.

В текущем сезоне Роналду забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.