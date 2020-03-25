Бывший биатлонист и депутат Госдумы РФ Антон Шипулин отреагировал на слова Анфисы Резцовой, которая заявила, что все спортсмены идут в депутаты для того, чтобы набить свои карманы.

Шипулин признался, что ему жаль, что великая для России спортсмена в очередной раз старается напомнить о себе публичными провокациями, а не реальными делами. Депутат не считает нужным оценивать ее высказывать и вступать в полемику через СМИ. Шипулин подчеркнул, что между ними нет конфликта.

Антон заметил, что Резцова не очень понимает специфику работы депутатов и закоодательства, поэтому так высказывается.

«Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, еще часть трачу на благотворительность», — приводит слова Шипулина РБК.

Напомним, Шипулин завершил карьеру биатлониста в 2018 году.