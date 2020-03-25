Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала перенос Олимпиады-2020 в Токио. На Играх, которые перенесли на 2021 год, фигуристка должна была стать послом российском олимпийской команды.

Медведева считает, что главное оставаться в безопасности. А нахождение вместе позволит справиться с этой трудной задачей. Фигуристка уверена, что через год все будет хорошо.

«Самое главное, что это мероприятие состоится и его не полностью отменил. Через год все у нас будет хорошо и мы встретимся на Олимпиаде», — сказала Медведева японскому телеканалу Asahi..

Отметим, что в данный момент Медведева сейчас находится в Торонто, где готовится к следующему сезону под руководством Брайана Орсера. В настоящее время кататься Медведева не может, поскольку ее тренировочный каток закрыт из-за угрозы распространения коронавируса.