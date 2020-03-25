Спортивный директор омского «Авангарда Евгений Радионов скончался после продолжительной болезни. Информацию об этом выдает официальный сайт клуба, который последний сезон проводил в Балашихе.

Радионов проработал в «Авангарде» шесть сезонов. В сообщении клуба отмечается, что он всегда полностью выкладывался, стараясь каждый день сделать «Авангард» лучше.

«Евгений Анатольевич был с командой всегда, даже когда было очень тяжело, он оставался в «Авангарде» — до последнего дня. Приносим искренние соболезнования родным и близким Евгения Анатольевича – и благодарим его за всё, что он сделал для клуба», — приводится в заявлении.

Напомним, «Авангард» вылетел из Кубка Гагарина, проиграв в первом раунде плей-офф «Салавату Юлаеву (2-4).