Прошедший биатлонный сезон в исполнении сборной России получился неубедительным: картину скрасили лишь медали Александра Логинова на чемпионате мира, но едва ли они позволяют назвать год успешным. Получится ли исправить ситуацию в межсезонье и на кого делать ставки в следующем году — рассуждает Nevasport.

Мужская команда

Лидером по-прежнему останется Логинов — это понятно. Главное, чтобы не усугубились его травмы, но в этом плане плюсом стало досрочное завершение сезона. Кто возьмет на себя роль второго номера? Раньше им был Евгений Гараничев, но в силу возраста сдал позиции. Прошлый сезон начал за здравие Матвей Елисеев, однако затем растерял форму и, если верить словам экспертов, начал конфликтовать с тренерами.

Тем не менее, списывать его кандидатуру со счетов ни в коем случае нельзя. В общем зачете Кубка мира он замкнул топ-15, а за неудачный чемпионат мира реабилитировался на первенстве Европы, выиграв спринтерскую гонку.

Ещё одна интересная персона в мужской команде — Карим Халили. Большое будущее ему прогнозируют, кажется, все, даже отъявленные скептики вроде Александра Тихонова. В декабре он стал лучшим на Кубке IBU и попал в состав команды на Кубок мира. Руководство помотало парня туда-сюда между турнирами, затем заставило просто так съездить на чемпионат мира. Но в следующем году он имеет все шансы закрепиться в основной команде и дать бой сильнейшим соперникам.

Возможно, секрет успеха Халили в том, что перед стартом сезона он тренировался с лыжниками. Карим занимался вместе с группой Егора Сорина, благодаря чему научился держать скорость и распределять силы по дистанции.

Если бы руководство СБР формировало состав исходя из кондиций спортсменов, а не личного отношения к ним, бесспорным кандидатом в команду стал бы Антон Бабиков. Попав в немилость Драчева, Бабиков практически потерял минувший сезон, хотя был готов претендовать как минимум на высокие позиции в Кубке IBU. Удастся ли ему уладить конфликт с руководством — вопрос. Если да, то в новом сезоне на него можно и нужно рассчитывать, особенно принимая во внимание предстоящую дисквалификацию России на четыре года. Допинговое прошлое Логинова вряд ли пустит его на чемпионат мира, и Драчеву придется искать альтернативу. Если он не захочет мириться с Бабиковым, то осложнит ситуацию для самого себя.

Женская команда

Прежде чем говорить о возможных успехах женской сборной России, Драчеву нужно определиться со старшим тренером. Но останется ли Норицын на посту или будет заменен, очевидно одно: подход к межсезонным тренировкам нужно менять. В этом году надежду вселяла лишь Светлана Миронова, но и её хватило только до Хохфильцена.

Тем не менее, её положение в команде не должно покачнуться: Светлана обладает самым быстрым ходом, но испытывает проблемы со стрельбой. Если летом тренеры обеспечат грамотную стрелковую подготовку, Миронова может принести России медали.

Не стоит и забывать про Ларису Куклину: она прогрессирует, пусть и очень медленно. Сама спортсменка подчеркивает, что видит постепенное улучшение кондиций и движется к намеченной цели. В противоположность Мироновой, Лариса хорошо стреляет, но проигрывает на дистанции. Опять же, вопрос к тренерам: когда подготовка будет проводиться с учетом индивидуальных качеств спортсмена, а не одинаково для всех?

В этом году лучшей из россиянок вновь стала опытная Екатерина Юрлова-Перхт, но в общем зачете она не поборолась даже за топ-15. Ни одной медали за сезон — не самый лучший результат для лидера команды. На помощь пора призывать спортсменок с Кубка IBU: Анастасию Поршневу и Екатерину Глазырину, попавших в первую тройку общего зачета.

Вариант с привлечением Поршневой рассматривался и в этом сезоне, но пора дать спортсменке реальный шанс и не отправлять обратно на IBU после первой же неудачной гонки, как это любят делать в СБР. Что касается Глазыриной, против неё говорит допинговое прошлое. Однако оно не мешает тому же Логинову не только соревноваться, но и выигрывать медали чемпионата мира.

Из-за финансовых проблем, вызванных дисквалификацией и необходимостью возвращать призовые, Глазырина не в почете у Драчева и тренеров. Однако по спортивному принципу и она имеет полное право претендовать на попадание в сборную.