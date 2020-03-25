Российский лыжник Сергей Устюгов и дальше будет работать в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера. В прошлом сезоне занял лишь восьмое место в общем зачёте Кубка мира, поэтому глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что лыжнику нужно сменить тренера.

Маркус Крамер не послушал наставления Вяльбе, посчитав, что Устюгов должен остаться там, где тренируется четыре последних года. Об этом специалист и лыжник общались, когда оба находились в Канаде.

«Я знаю, Елена Вяльбе хотела бы, чтобы лучшие лыжники — Александр Большунов и Сергей Устюгов — тренировались вместе, но, как мне кажется, этим ребятам будет непросто работать вместе, поскольку они отличаются характерами», — приводит слова специалиста ТАСС.

Краме подчеркнул, что и Большунов, и Устюгов уважают друг друга, хотя их нельзя назвать лучшими друзьями. Для работы в группе важны дружеские отношение, поэтому личный состав останется прежним, изменения, по словам Крамера, будут незначительными.