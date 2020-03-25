Российская фехтовальщица Яна Егорян выразила свое мнение о переносе Олимпиады-2020 на следующий год из-за коронавируса. По словам спортсменки, у нее есть обида, но ничего не поделаешь.

Егорян считает, что у спортсмена на этот счет может быть одно мнение, а у обычного человека другое. Фехтовальщица считает это правильным решением, поскольку сейчас ситуация стала очень серьезной — растет количество заболевших и невозможно ничего предсказать.

С другой стороны, решение обидное, особенно, для возрастных спортсменов. Для кого-то эта Олимпиада должны была стать последней, кто-то готовился к тому, чтобы выступить уже через полгода, а не через полтора.

«Непонятно, что теперь делать им: уходить сейчас или ждать еще. Это может быть очень тяжелое решение. Я тоже хотела уходить из спорта, эта Олимпиада должна была быть у меня последней, такие мысли присутствовали», — приводит слова Егорян RT.

Напомним, что предыдущая Олимпиада в Рио стала триумфальной для Егорян, ставшей двукратной олимпийской чемпионкой.