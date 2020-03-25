На карантине нечего делать всем, но особенно тяжело он дается спортсменам. Привыкшие к постоянным физическим нагрузкам, они маются в вынужденном безделье, придумывают самые разнообразные челленджи и, конечно, показывают, как поддерживают форму, в соцсетях. Как за последнее время изменился топ наиболее популярных в «Инстаграм» футболистов «Зенита», выяснил Nevasport.

Как и в момент своего первого появления в стане сине-бело-голубых, лидерство в пандемичные времена продолжает удерживать иранец Сердар Азмун с 3,2 млн подписчиков. Сразу за ним с разницей в 500 тысяч фолловеров — бразилец Малком. И только на третьем месте россиянин Артем Дзюба с 1,3 млн. Популярность Артема резко выросла после ЧМ-2018, а после практически не менялась. Еще один в списке «милионников» «Зенита» — Себастьян Дриусси.

Пара иностранцев — Вильмар Барриос и Эмануэль Маммана стремятся, но пока не дотягивают до миллиона. В топ-7 входит и популярный нынче форвард «Сочи», ставший лучшим футболистом РПЛ в марте — Александр Кокорин.

Успехи остальных куда скромнее — Ригони и Сантос по крайней мере перевалили за сотню подписчиков и могут рассчитывать на заработок от рекламы в соцсетях. Лидеры же рейтинга с обратной стороны — скромняга Далер Кузяев со своими двумя публикациями и 358 подписчиками, вечно травмированный Олег Шатов с 2398 фолловерами и капитан Бранислав Иванович с 2503 верными последователями.