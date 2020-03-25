Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Как говорится в заявлении лиги на официальном сайте, такое решение связано с негативным развитием эпидемиологической ситуации с коронавирусом во всем мире. КХЛ принимала решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, что продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации матчей лиги.

Лиго было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий, однако в настоящий момент их исполнение представляется маловероятным. Два клуба отказались, при этом возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков ан территорию России, что лишило бы турнир спортивной привлекательности.

Продолжение чемпионата в летний период, как говорится в заявлении, крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне, поскольку при таком сценарии клубам пришлось бы полностью перестраивать привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ сдвигать сроки трансферных окон и переносить старт нового сезона позднюю дату, сокращая количество игр в чемпионате.

Как отмечается, решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров НХЛ.