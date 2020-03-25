Руководитель Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов дал комментарий относительно досрочного завершения сезона.

По словам Морозова, все болельщики хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина, однако в текущей ситуации гораздо важнее здоровье игроков и всех остальных, кто относится к матчам.

«Это решение далось нелегко. Но мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Морозов отметил, что решение этого вопрос нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна была определенность, чтобы строить дальнейшие планы. Морозов отмечается, что все должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон и он начался бы в привычные для команд и болельщиков сроки.