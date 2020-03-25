Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, каким образом будет формироваться состав национальной команды для прохожения централизованной подготовки к будущему сезону.

Драчев отметил, что перед тем, как принимать решение о переносе чемпионата и первенства России, нужно было понять, какими будут последствия, ведь итоги турнира влияют на места в составе сборной, ставки тренеров и спортсменов.

СБР вместе с Министерством спорта РФ принял решение, что формировать состав будут по решению федерации — по представленным документам.

У нас есть расширенный список, будем смотреть. Идей много», – цитирует Драчёва ТАСС.

Пока не утверждено, сколько биатлонистов пройдут централизованную подготовку. В прошлом сезоне в состав сборной России вошли 18 мужчин и 16 женщин.