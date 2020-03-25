Сила удара, который мировой спорт получил от коронавируса, уже не поддается описанию. Беда добралась даже до главного события года — Олимпийских игр. Они не состоятся этим летом, как и ряд других соревнований — в том числе, чемпионат Европы по футболу.

Некоторые футболисты могут уже не сыграть на Евро

Не всем игрокам перенос Евро-2020 на следующий год окажется на руку: многие могут уже не выступить на турнире. Например, защитник сборной России Юрий Жирков, которому в августе исполнится 37 лет. Несмотря на возраст, он является одним из лучших игроков команды, но не изменится ли ситуация через год? Тем более, что сейчас клубы РПЛ находятся на карантине и не могут проводить полноценные тренировки, а футболисты вынуждены поддерживать форму в домашних условиях.

Наверняка не рад переносу Евро голкипер сборной Германии Мануэль Нойер, который может уступить место в воротах Тер Штегену. Разговоры о том, должен ли Мануэль играть за национальную команду, слышны уже сейчас. Что будет в следующем году?

Трио Тутберидзе и Даниелян лишились дебюта на чемпионате мира

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию успели провести до начала массовой отмены соревнований, а вот взрослый — уже нет. В Монреале должны были дебютировать воспитанницы Этери Тутберидзе, в январе выигравшие чемпионат Европы. Зрителям остается только гадать, взяла бы Алёна Косторная второй титул подряд или мир снова покорился бы Александре Трусовой. А может, как на чемпионате России, Анна Щербакова обошла бы подруг по команде?

Фигуристки легендарного трио должны были соперничать не только друг с другом, но и с японкой Рикой Кихирой. К тому же, недавно владение четверным прыжком показала кореянка Ён Ю, в арсенале которой уже есть тройной аксель. Результаты мирового первенства были далеко не такими предсказуемыми, как на Европе, но теперь остаются только догадки.

Современное женское катание скоротечно: неизвестно, в каких кондициях будут россиянки к следующему ЧМ, спустя еще один год тяжелейших тренировок и сложнейших прыжков.

Не менее обидной отмена турнира стала и для Артура Даниеляна — юниора, который сенсационно взял серебро взрослого ЧЕ и отобрался на главный старт сезона. Ради Монреаля Артур отказался от юниорского чемпионата мира, но дебютировать не взрослом, увы, не получилось.

Ещё один интересный момент, который должен был украсить турнир — соперничество французов Пападакис и Сизерона с россиянами Синициной и Кацалаповым. На Европе Вике с Никитой наконец удалось прервать доминирование французской пары, и в Монреале ожидалась нешуточная борьба.

В теннисном календаре начался хаос

Серьёзным изменениям подвергся теннисный календарь: все соревнования отменились как минимум до 8 июня. Но до того, как решение было принято, спортсмены согласно абсурдному правилу теряли очки: с них списывали баллы за неучастие в отменённых турнирах.

Неожиданно отличились французы: организаторы «Ролан Гаррос» заявили о переносе турнира на сентябрь. Теперь он должен состояться сразу после US Open, однако решение не было согласовано ни с кем, кроме Рафаэля Надаля. Теннисное сообщество было шокировано такой наглостью — особенно с учетом того, что турнир совпадает с пятью другими соревнованиями. О самих спортсменах тоже не подумали: им предстоит лететь в Европу из США и сразу играть второй кряду «Большой шлем», не имея времени на акклиматизацию и грунтовую подготовку.

Непонятно, что будет с титульным боем Хабиба

Коронавирус внес свои коррективы в подготовку к еще одному масштабному мероприятию — турниру UFC 249, главным событием которого должен стать титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. О том, сколько раз их поединок срывался, не стоит и напоминать. Сейчас непонятно, где именно он будет проходить: изначально бой был запланирован в Нью-Йорке, но из-за пандемии его придется перенести. Сегодня появилась информация о Флориде, но есть и другие варианты.

«Не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял))) #UFC249 что ты такое)))?», – писал Хабиб у себя в Инстаграме 23 марта.

Некоторые спортсмены планировали завершить карьеру после Олимпиады

Олимпиада-2020 должна была стать точкой в карьере многих спортсменов, в том числе и российских. Так, например, фехтовальщица Яна Егорян хоть и признает правильность принятого решения, но сильно расстраивается.

«Конечно, есть обида. В первую очередь непонятно, как быть возрастным спортсменам. Ведь для кого-то эта Олимпиада должна была стать последней, кто-то готовился именно к тому, чтобы выступить уже через полгода, а не через полтора», — рассказала Егорян, которая еще не определилась, будет ли теперь ждать Олимпиаду.

В аналогичной ситуации оказалась синхронистка Светлана Ромашина: за ее плечами уже три Олимпиады, в Токио должна была быть четвертая. Но теперь Светлана не знает, станет ли самой титулованной россиянкой в истории — до следующего года она может и не остаться. Сейчас у неё пять золотых олимпийских медалей, вместе с Токио могло стать семь.