Главный тренер «Динамо» Москва Владимир Крикунов выразил свое отношение к решению КХЛ о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.

По словам Крикунова, в этой ситуации «Динамо» ничего могло сделать — сказали бы играть, клуб бы играл, сказали не играть, значит клуб играть не будет.

«Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть, мы провели тяжелую серию со «Спартаком», и хотелось доиграть сезон, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что, может, эпидемия немного утихнет», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Главный тренер «Динамо» отметил, что команда потренировалась в среду и выйдет на тренировку еще завтра. Поскольку чемпионат остановился окончательно, команду тоже распустят.