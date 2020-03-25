Первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев выразил свое отношение к решению КХЛ о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. Медведев считает, что существует вариант, при котором турнир может быть доигран в августе.

По мнению Медведева, радостного в сообщении КХЛ ничего нет, однако есть формат проведения соревнований в КХЛ. Как отметил Медведев, объявляется не победитель Кубка Гагарина, а победитель сезона — то есть, чемпион регулярного чемпионата.

«На этом сезон останавливается в надежде, что если ситуация будет развиваться лучше, можно будет Кубок Гагарина провести в августе для восьми команд, может быть, в другом формате. Но приоритетом является здоровье спортсменов, членов их семей, близких и знакомых», — приводит слова Медведева ТАСС.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата победителем стал московский ЦСКА.