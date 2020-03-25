На досрочные каникулы ушла и более низшая лига России — Высшая хоккейная лига. Федерация хоккея России порекомендовала ей досрочно завершить сезон «Кубка Шелкового пути».

Решение о том, как будут распределяться место в сезоне 2019/20 будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком.

Напомним, ранее Континентальной хоккейной лигой было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с острой ситуацией по пандемии коронавируса.

Решение о завершении сезоном КХЛ было принято после консультаций с заинтересованными лицами. Как отметил руководитель лиги Алексей Морозов, такое решение было принято из-за целого ряда причин.