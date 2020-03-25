По оценке букмекеров наивысшие шансы первой возобновить европейские чемпионаты — у РПЛ. В данный момент все турниры Европы приостановлены, за исключением чемпионата Белоруссии

Букмекеры принимают ставки, какая же страна первой продолжит турнир.По мнению аналитоков, РПЛ имеет высшие шансые с коэффициентом 2.0. Следующим идет чемпионат АПЛ — на него можно поставить по коэффициенту 2.50.

Еще ниже оценивает Бундеслига. На то, что чемпионат Германии возобновится можно поставить за 5.50.

Самые маленькие шансы по мнению букмекеров у чемпионатов Италии, Испании и Франции. Ла Лига и серия А идут по 12.00. Лига 1 — коэффициент 9.00.

Напомним, что можно сделать ставку на шахматные соревнования, которые по-прежнему продолжаются в Екатеринбурге.