Глава МОК Томас Бах отметил, что спонсоры организации поддержали решение перенести Олимпиаду-2020 в Токио на один год в связи с пандемией коронавируса.

Бах отметил, что нашел полную поддержку и понимание принятого решения у спонсоров. Тем более, название «Токио 2020» останется неизменным, поэтому все спонсоры остаются. Все останется в том же виде, несмотря на то, что Игры пройдут через год.

По договоренностью между Томасом Бахом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ Олимпиада-2020 в Токио должна пройти не позднее 2021 году.

Напомним, что все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за вспышки коронавируса. Перенос Олимпиады — первый случай в истории, когда Игры отменяются.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек.