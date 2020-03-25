Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский сообщил, что не видит себя в роли старшего тренера женской команды.

Он призвал раньше времени не говорить об отставке Виталия Норицына и не переходить на личности, а дождаться заседания тренерского совета. Польховский подчеркнул, что у всей команды контракты до 31 мая, поэтому сейчас ни к чему давать публичные оценки.

Специалист добавил, что сам не планирует работать в женской сборной России.

«У меня же на сегодняшний день другие задачи, и я их буду решать», — сказал Польховский, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце женская сборная России не завоевала ни одной медали. На Кубке мира лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 17-е место в общем зачете.